Mariagrazia Vittimberga, Maurizio Piscitelli e Andrea Filici in corsa per la fascia tricolore. Sono 144 i candidati che si sono misurati in questa lunga e intensa campagna elettorale, suddivisi in 9 liste

È sfida tra avvocati per l’elezione del nuovo sindaco di Isola Capo Rizzuto, comune superiore a 15mila abitanti nel Crotonese. Ai nastri di partenza il sindaco uscente Mariagrazia Vittimberga (Civica), Maurizio Piscitelli (Centrodestra) e Andrea Filici (Partito Democratico). Sono 144 i candidati che si sono misurati in questa lunga e intensa campagna elettorale, suddivisi in 9 liste. A sostegno del sindaco uscente Vittimberga quattro liste (Liberi di Continuare, Vittimberga Sindaco Più forti insieme, Isola al Centro e Orizzonti Nuovi), quattro a sostegno di Maurizio Piscitelli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Isola prima di tutto, Alleanza per Isola di Capo Rizzuto) e una per Andrea Filici (Partito Democratico). In questa tornata, gli aventi diritto al voto sono 13125.