A poche ore dallo spoglio nei 17 comuni calabresi chiamati al voto, c’è chi può ormai festeggiare. Attesa per Lamezia, Rende, Isola Capo Rizzuto e Cassano, le quattro città sopra i 15mila abitanti. Tutte le notizie in tempo reale

Urne ancora aperte in Calabria per il rinnovo delle amministrazioni comunali, un momento decisivo per i 17 comuni chiamati a scegliere il proprio sindaco e i consiglieri comunali. Alle 15 la chiusura dei seggi e l’inizio dello spoglio.

Tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale nel corso dello speciale elezioni amministrative in onda a partire dalle 15 su LaC Tv e sulle nostre testate.

Quattro i comuni sopra i 15mila abitanti, per i quali è previsto anche l’eventuale turno di ballottaggio: Cassano, Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme e Rende. Intanto si sono già delineati i risultati di Cropani, Melito Porto Salvo e San Lorenzo.

Comunali a Lamezia: Lo Moro, Murone e Bevilacqua in corsa

A Lamezia Terme è sfida a tre per la carica di sindaco. In corsa c’è Doris Lo Moro, figura storica della politica locale e già primo cittadino per due mandati, che guida la coalizione di centrosinistra sostenuta da cinque liste.

A contenderle la guida della città, Mario Murone, candidato del centrodestra, sostenuto da sei formazioni tra partiti e civiche.

Completa il quadro Gianpaolo Bevilacqua, candidato indipendente appoggiato da quattro liste.

Comunali a Rende, cinque i candidati a sindaco

A Rende la corsa per diventare sindaco si gioca tra cinque candidati.

In rappresentanza del centrodestra scende in campo Marco Ghionna, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, sostenuto da sei liste tra partiti e civiche.

Il centrosinistra si presenta diviso, con due candidati: da un lato Sandro Principe, figura storica del socialismo calabrese, già parlamentare e più volte sindaco, appoggiato da sei liste; dall’altro Giovanni Bilotti, sostenuto da tre liste di ispirazione progressista.

A rappresentare l’area della sinistra ecologista e movimentista c’è Rossella Gallo. Chiude il quadro Luciano Bonanno, candidato indipendente.

Comunali a Isola Capo Rizzuto, sono tre i candidati

Ad Isola Capo Rizzuto sono tre i nomi in corsa per la carica di sindaco. A cercare la riconferma è l’uscente Maria Grazia Vittimberga, appoggiata da quattro liste civiche. A sfidarla ci sono Maurizio Piscitelli, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da quattro liste, e Andrea Filici che corre con il solo simbolo dem.

Tre in corsa alle comunali a Cassano

Anche a Cassano allo Ionio la competizione elettorale vede tre candidati: l’indipendente Antonello Avena, supportato da una lista civica; Carmen Gaudiano, sostenuta da tre liste e Gianpaolo Iacobini, alla guida di una coalizione formata da cinque liste.

Comunali Calabria, tutti gli altri centri chiamati al voto

Chiamati a scegliere il nuovo sindaco anche i comuni di Marina di Gioiosa Jonica (RC), Melito Porto Salvo (RC), Scilla (RC), San Lorenzo (RC), Paola (CS), Cetraro (CS), Scalea (CS), Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Petronà (CZ), Maida (CZ), Melissa (KR) e Spadola (VV).

Tutti gli aggiornamenti