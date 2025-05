La donna è salita volontariamente su un'auto in borghese dell’Arma e in questi minuti viene ascoltata nell'ambito delle indagini relative alla vicenda delle presunte irregolarità registrate sabato sera

Intorno alle 13 di oggi, la presidente del seggio n° 7, oggetto del "giallo" delle presunte schede scomparse e poi ritrovate, ha lasciato il seggio, durante le operazioni di voto, scortata dai carabinieri della compagnia di Scalea. La donna è salita volontariamente su un'auto in borghese dei carabinieri per raggiungere la caserma, dove in questi minuti viene ascoltata nell'ambito delle indagini relative alla vicenda delle presunte irregolarità, riguardanti due schede e un timbro.

Cos'era accaduto

Sabato sera, durante un controllo, alcuni responsabili del seggio elettorale si sarebbero accorti della mancanza di due schede e hanno subito chiamato i carabinieri. Le schede, dopo un breve controllo, sono state ritrovare nella borsa della presidente del seggio, in cui sarebbero «cadute accidentalmente». Successivamente, i militari hanno recuperato anche un timbro che mancava all'appello, consegnato personalmente dalla stessa presidente, che, da quanto trapelato, lo avrebbe portato a casa ignorando il divieto.

Nell'immediatezza dei fatti, era stato informato il commissario prefettizio di Scalea, mentre i militari, ovviamente, avevano subito redatto una relazione per informare la procura, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi. Ma non è accaduto nulla. La presidente ha continuato a prestare servizio normalmente, fino a qualche minuto fa.

Da quanto si apprende, non si tratta di una rimozione. Al termine del controllo, la presidente potrebbe nuovamente occupare il suo posto al seggio.