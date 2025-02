Andrea Spinelli non è più l’allenatore dei biancorossi. La difficile situazione in classifica che vede i biancorossi all’ultimo posto con solo 5 punti in 19 gare ha fatto maturare la scelta.

A darne notizia è la stessa società che attraverso una nota diffusa sui propri canali social scrive: «Il Rende Calcio 1968 comunica che si interrompe, in maniera consensuale, il rapporto professionale con Mister Andrea Spinelli. Uomo e tecnico di indiscusse qualità - continua la nota della società -, ha dato il massimo per risollevare il Campionato che la nostra squadra sta disputando, attese anche le grandi difficoltà che il Rende Calcio sta vivendo dall’inizio della stagione e che hanno contribuito in maniera significativa ai deludenti risultati sportivi. A lui vanno i ringraziamenti del Rende Calcio 1968, e quelli personali del Presidente, legati da fraterna amicizia».

L’informazione della separazione si chiude anticipando che «Nella giornata odierna sarà comunicato il nome del suo sostituto».”