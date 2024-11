Il secondo turno del torneo regala 24 reti in 8 partite. Goleade di Morrone e Reggiomediterranea, la Paolana vince col Locri. A reti bianche solo Gallico Catona - Acri

Morrone, Reggiomediterranea e Cotronei Caccuri comandano la classifica a punteggio pieno. Prima vittoria stagionale per la Paolana che si aggiudica il big match contro il Locri. Tre punti anche per il Roccella, mentre l'Acri dopo il ko della prima giornata contro il Cotronei, torna da Gallico Superiore con un punto, dopo lo 0-0 contro i padroni di casa. L'unica squadra a 0 punti e lo Scalea che perde in casa della Bovalinese.

I risultati della seconda giornata

Bovalinese-Scalea 2-1

Cotronei Caccuri- Boca Nuova Melito 3-2

Gallico Catona- Città di Acri 0-0

Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea 0-5

Morrone-Gioiosa Jonica 6-0

Paolana-Locri 1-0

Roccella-Sersale 2-1

Soriano-Stilomonasterace 1-0

La classifica

Morrone 6

ReggioMediterranea 6

CotroneiCaccuri 6

Paolana 4

Roccella 4

Locri 3

Soriano 3

Stilomonasterace 3

Bovalinese 3

Boca Nuova Melito 1

Gallico Catona 1

Città di Acri 1

Isola Capo Rizzuto 1

Sersale 1

Gioiosa Jonica 1

Scalea 0