Il campionato di Eccellenza si appresta a vivere un settimo turno denso di significati e potenzialmente decisivo per le gerarchie di vertice. Con una classifica ancora fluida e cortissima, la domenica in arrivo mette sul piatto incroci ad alto coefficiente di difficoltà sia per le battistrada sia per chi è chiamato a risalire la china.

La capolista sotto esame

Il pareggio interno di domenica scorsa ha frenato la corsa a punteggio pieno della capolista Dbr Luzzi, pur mantenendola imbattuta in vetta alla graduatoria. L'esame di riscatto si preannuncia tuttavia tra i più insidiosi dell'intera stagione: i leader del torneo saranno infatti di scena sul campo di una Rossanese affamata di puntie reduce dal cambio di tecnico. Feriti dal netto KO del turno precedente e staccati rispetto alle aspettative della vigilia, i bizantini sono chiamati a una prestazione d'orgoglio per ricucire il gap dalle posizioni di testa.

Inseguitrici e big match

Alle spalle della capolista scalpita la sorprendente neopromossa Deliese, seconda a una sola lunghezza dalla vetta. L'entusiasmo per il successo nel match d'alta quota contro la Paolana dovrà fare i conti con un ostacolo di primissimo ordine: la squadra di mister Andrea Parentela farà visita alla Pro Pellaro, compagine allestita per puntare al titolo e attualmente terza a quota 11 punti.

Un incrocio diretto che la Palmese, appaiata proprio al terzo posto, intende sfruttare a proprio favore per accorciare ulteriormente la distanza dalla cima. I neroverdi, forti del miglior attacco del torneo (in coabitazione con il Trebisacce), riceveranno in casa un Brancaleone affamato di punti salvezza ma rinvigorito dalla prima vittoria stagionale conquistata nello scorso turno.

Zona playoff e parte alta

Clima disteso in casa Soriano Fabrizia: rinvigoriti dal prezioso pari esterno strappato alla capolista, i vibonesi puntano a dare continuità ai propri risultati ospitando una Reggioravagnese in evidente crisi di risultati e scivolata all'ultimo posto in graduatoria a quota 4 punti.

Promette scintille anche lo scontro cromatico tra Sersale e Trebisacce: le due formazioni giallorosse si incrociano con obiettivi diversi ma ugualmente pressanti. I padroni di casa cercano la svolta per stabilizzare un avvio di stagione a due facce, mentre i "delfini" cercano la definitiva continuità dopo l'affermazione nel derby contro la Rossanese per agganciare in pianta stabile la zona playoff.

Salvezza e riscatto

A chiudere il quadro della giornata troviamo la Morrone, impegnata tra le mura amiche contro un'Isola CR relegata nei quartieri bassi ma in netta crescita prestazionale. Infine, va in scena un vero e proprio spareggio psicologico tra Sc Soverato e Gioiosa Ionica: due squadre partite con ben altre ambizioni e protagoniste di un avvio sottotono, per le quali i tre punti in palio rappresenterebbero la scossa necessaria a cambiare inerzia al campionato.