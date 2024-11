Il centravanti della Reggiomediterranea è in vetta, da solo, alla classifica dei marcatori pur essendo arrivato soltanto a dicembre. Per lui ben 22 reti in questa stagione

Impegnata nella corsa per centrare un posto nei play off, la Reggiomediterranea è attesa da tre giornate intense, nelle quali dovrà mantenere al di sotto dei dieci punti il distacco dalla seconda posizione per garantirsi la possibilità di partecipare alla post season. Allo stesso tempo, la formazione di mister Sorgonà ha un altro obiettivo da realizzare, vale a dire quello di aiutare Simone Fioretti a vincere la classifica dei marcatori. Il centravanti è al comando della graduatoria, da solo, con 13 reti, davanti a Simone Caruso che di gol (a seguito di accurate verifiche) ne ha fatti 12, di Antonio Russo dell’Isola (che ha terminato la stagione per via di un infortunio), a che lui a quota dodici, e di Gigi Le Piane del Rende (che però nella prossima giornata sarà assente per squalifica), il quale completa il terzetto che insegue il leader.

Una media super quella di Simone Fioretti: 13 reti in altrettante partite di campionato, e un primato che sa di record, perché si trova in vetta pur essendo arrivato a dicembre, nel mercato invernale. Se avesse iniziato a settembre, a quest’ora avrebbe largamente conquistato il titolo di miglior goleador, anche perché in questa stagione sono 22 i gol messi a segno, visto che pur in Sicilia, con la Nebros, stava segnando con una certa regolarità.

Un centravanti micidiale, insomma, con il quale si parte praticamente da 1-0 in ogni partita. Un calciatore che la Reggiomed ha avuto il merito di aver riportato in Calabria e adesso, anche alla luce di questa media eccellente, che si aggiunge ad una stagione, quella precedente, finita in doppia cifra, fa di Simone Fioretti, già da adesso, uno dei pezzi pregiati e più richiesti del prossimo mercato. Ma prima c’è una posizione play off da conquistare e c’è pure la classifica dei goleador da dover vincere. Un primato, quest’ultimo, che ovviamente gratifica, soddisfa e inorgoglisce, a maggior ragione se a conquistarlo dovesse essere uno che ha giocato metà campionato.

La classifica marcatori



Questa la graduatoria relativa ai goleador del torneo di Eccellenza per ciò che riguarda le prime posizioni

13 reti: Fioretti (Reggiomediterranea, 2 rigori)

12 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 4), Le Piane (Rende, 3), Caruso S. (Scalea, 2)

11 reti: Leto (Isola Capo Rizzuto, 3), Colosimo (Promosport, 2)

10 reti: Cataldi (Isola Capo Rizzuto), Salvador (Reggiomediterranea), Mateucci (Stilomonasterace, 1)

9 reti: Angotti (Promosport, 4)

8 reti: Montero (Brancaleone, 4), Spanò (Gioiese), Azzinnaro (Paolana, 3), Nesticò (Sersale, 3), Papaleo G. (Stilomonasterace)

7 reti: Condemi (Gioiese), Nicoletti (Morrone)

6 reti: Ientile (Gioiosa Jonica), Franzò (Reggiomediterranea), Sanna (Scalea), Gallini (Sersale)

5 reti: Galletta G. (Brancaleone), Takyi (Gallico Catona, 2 con la Reggiomediterranea), Catania, Lazzarini 1 rig. (Gioiese), Misuri (Morrone), Mandarano 2 rig. (Paolana), Baclet 2 rig. (Promosport), Puntoriere (Reggiomediterranea), Scarpelli (Rende), Cassaro (Scalea, 3), Merante (Sersale), Greco 2 rig. (Soriano),