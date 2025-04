Sarà festa allo stadio “D'Ippolito” per l'ultima casalinga della Vigor Lamezia Campione. Castrovillari e Ardore, duello a distanza per il play out casalingo. Il programma della 29esima giornata

Adesso non servono più calcoli da fare, statistiche da confrontare, incroci da vedere o passi falsi da commettere. Adesso conta solo vincere. Il campionato di Eccellenza torna in campo dopo la pausa di Pasqua e del Torneo delle Regioni, e lo fa per la penultima volta in questa stagione.

Già perché in programma c'è la ventinovesima giornata del massimo campionato regionale che potrebbe dare altre sentenze dopo la promozione della Vigor Lamezia in Serie D. E il beffardo destino del calendario ci ha messo ancora una volta lo zampino.

Tutti in campo domenica

Chiuderà la stagione casalinga contro il Cittanova la Vigor Lamezia neopromossa in Serie D. Il club vigorino saluterà i suoi tifosi in quella che sarà una vera e propria festa di sport per il traguardo raggiunto. sarà festa anche per il Cittanova che ormai da qualche settimana ha raggiunta la salvezza matematica. Potrebbe essere festa invece per la Rossanese che domenica potrebbe conquistare matematicamente un meritato secondo posto. Il club rossoblù sarà di scena sul campo del fanalino di coda e già retrocesso Rende, con la formazione di mister Aloisi che dovrà vincere per essere sicura della terza piazza e lasciare così a distanza l'Isola Capo Rizzuto.

E sarà proprio l'Isola Capo Rizzuto una delle due protagoniste del match più importante della giornata, soprattutto per quel che riguarda la griglia play off. La formazione di mister Gregorace, infatti, sarà di scena sul campo del Soriano che è attualmente quarto e a meno uno dai giallorossi. Un vero e proprio scontro diretto per i play off e per una postazione privilegiata, con la consapevolezza che chi sbaglia potrebbe clamorosamente compromettere gli spareggi. Anche perché insieme al Soriano a quota 48 punti ci sono anche Reggioravagnese e Paolana.

La formazione amaranto, innanzitutto, dopo i tre 0-0 consecutivi e l'astinenza da vittoria che dura da quattro turni non ha altra via se non quella di vincere, per non buttare incredibilmente alle ortiche i play off. La formazione ospiterà una Gioiese che solo fino a qualche settimana fa ha tentato fino all'ultimo l'assalto alle prime cinque posizioni e che vorrà onorare il campionato. Stesso discorso dei reggini va fatto anche per la Paolana, dal momento che la formazione di Andreoli è attualmente fuori da tutto. All'orizzonte c'è l'impegno casalingo contro il Praiatortora che non ha più nulla da dire al suo campionato. I padroni di casa devono necessariamente vincere questa e la prossima per accertarsi un posto nei play off.

Per la lotta ai primi cinque posti la matematica include ancorala Palmese, ma nel concreto è praticamente impossibile che i neroverdi raggiungano l'obiettivo. Ultimo impegno casalingo per i ragazzi di mister Saso Bracco che ospiteranno un Ardore con l'acqua alla gola e che rischia seriamente di disputare il play out in trasferta. Le Aquile dunque hanno estremamente bisogno di punti per sorpassare il Castrovillari e aggiudicarsi lo spareggio casalingo. Proprio il Castrovillari sarà di scena sul campo di un Bocale già salvo ma non ancora sazio come posizione di classifica. I biancorossi non regaleranno nulla. Il programma si chiude con Brancaleone-San Luca, in un match dove entrambe onoreranno la stagione.