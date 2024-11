Il Sambiase è reduce dallo 0-0 nel derby lametino nonché scontro diretto con la Vigor Lamezia; un pareggio che vale come una vittoria e che non cambia le sorti del campionato: i giallorossi hanno consolidato la vetta a ben 6 lunghezze dalla compagine biancoverde. Il Soriano – terza forza del campionato – è, invece, reduce dal 3-0 casalingo ai danni del Gioiosa.

Alla vigilia di questa gara è intervenuto ai nostri microfoni il difensore giallorosso Gerardo Strumbo, ecco le sue parole: «Nel derby con la Vigor Lamezia siamo stati bravi perché il pareggio ci ha consentito di continuare a mantenere il distacco. Siamo agli sgoccioli della stagione – prosegue – ma è ancora presto per parlare di promozione, mancano cinque partite che saranno come cinque finali, per cui dobbiamo continuare a mantenere alta la concentrazione».

Sulla sfida di domani, non nasconde la voglia di voler fare bene davanti ai tifosi giallorossi: «Il Soriano è una grandissima squadra, molto compatta ma giocheremo in casa e fin ora abbiamo fatto bene in tutte le occasioni. Dobbiamo fare una grande partita ed esprimerci come fatto fin ora. Come sempre, ci teniamo a far bene davanti ai nostri tifosi che domenica ci hanno dimostrato, ancora una volta, la loro vicinanza”

Una gara in cui mister Morelli dovrà fare a meno degli squalificati Giuliani, Djalo e Trentinella, in merito Strumbo sottolinea come la squadra sia esperta e completa: «Dispiace per le squalifiche e di non averli a disposizione, tuttavia siamo una rosa ampia e siamo tutti giocatori di prima fascia. Fin ora, chi è subentrato a causa di infortuni o squalifiche, si è fatto trovare pronto e ha fatto sempre bene».