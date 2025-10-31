Da tripla la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Palmese, mentre devono rialzarsi dopo le sconfitte Paolana e Reggioravagnese.La DBR Luzzi cerca continuità

Il week end che sta arrivando sancirà esattamente la metà del girone di andata. Il campionato di Eccellenza vedrà consumarsi infatti la sua ottava giornata, e qualche gerarchia di ambizioni (ma non ancora di classifica) inizia a riscontrarsi. ecco allora il programma domenicale.

Il programma

Partendo dai piani alti, la capolista Praiatortora sarà ospite del giovane Cittanova in un match, almeno sulla carta, abbordabile. I giallorossi sono penultimi a quota tre punti mentre la capolista, a quota sedici, deve riprendere il cammino dopo il pari interno di settimana scorsa. Quella che viaggia forte è il Trebisacce che, una settimana fa, ha inanellato la sua quinta vittoria consecutiva. Quella di domenica però è una sfida affascinante dal momento che i delfini faranno visita alla Rossanese in quello che ha tutti i contorni di un derby, e con i rossoblù che devono risalire la china.

Le inseguitrici

A quota tredici, a meno tre dalla vetta, ci sono Reggioravagnese, Virtus Rosarno e Paolana. La prima citata, dopo lo scivolone di Luzzi, deve ritrovare il sorriso già nell'impegno interno contro un Soriano Fabrizia già con l'acqua alla gola e per questo pericoloso. Sfida interna anche per la Virtus Rosarno che, allo stadio Giovanni Paolo II, ospiterà il Bocale che nelle ultime uscite si è rilanciato in classifica. Infine la Paolana, anch'essa davanti al proprio pubblico, deve rialzarsi dopo la caduta di Palmi. Di fronte ci sarà una Gioiese che ha vissuto una settimana molto tribolata e con ambizioni incerte.

Le altre

Da tripla la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Palmese, entrambe reduci dalle vittorie del turno precedente e, un altro successo, darebbe uno slancio importante a una delle due. Cerca continuità la DB Rossoblù Luzzi che sarà di scena sul campo dello Stilomonasterace, reduce dal pari esterno contro la capolista. La squadra luzzese del nuovo tecnico Magarò deve celermente risalire la classifica e lottare per i vertici. il programma si chiude con Brancaleone-Castrovillari.

Le partite

Brancaleone-Castrovillari

Cittanova-Praiatortora

Isola CR-Palmese

Paolana-Gioiese

Reggioravagnese-Soriano Fabrizia

Rossanese-Trebisacce

Stilomonasterace-DBR Luzzi

Virtus Rosarno-Bocale