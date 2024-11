In vista dell'esordio stagionale, con l'appuntamento contro il San Fili nel primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, lo Scalea ha uffializzato nelle scorse ore tre nuovi innesti per la rosa affidata a Saverio Gregorace. I tirrenici hanno il parco portieri con l’ingaggio di Salvatore Iozzi ed Emanuele Martorelli, mentre a centrocampo ecco Fabrizio De Cellis.

Iozzi, classe 2001, viene dalle esperienze con Cotronei e Sambiase e dalla trafila delle giovanili del Catanzaro. Nonostante la giovane età ha già maturato una discreta esperienza e rappresenta una valida alternativa per le scelte tattiche di mister Gregorace. Martorelli, invece, è un classe 2004, è «sarà il portiere della formazione juniores - scrive la società biancostellata - e rappresenta un profilo interessante su cui il preparatore dei portieri Orazio Costa potrà lavorare in prospettiva. Viene dall’esperienza di Belvedere dello scorso anno».

Per il centrocampo lo Scalea si è assicurato le prestazioni del classe 2001 Fabrizio De Cellis, proveniente dalle esperienze con le giovanili del Viareggio dove ha disputato il prestigioso torneo giovanile che gli è valso la chiamata nella Pontremolese in Eccellenza toscana.

«Stiamo lavorando molto intensamente – ha detto il tecnico biancostellato in vista dell'esordio in Coppa– e probabilmente potremmo arriva al primo impegno ufficiale un po’ appesantiti dai carichi di lavoro. Una eventualità che avevamo messo in conto anche se sono convinto che la voglia dei ragazzi di scendere in campo in una gara ufficiale li aiuterà a gestire bene le risorse e a giocarsi la partita per portare a casa un risultato positivo».