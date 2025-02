Una Palmese da impazzire infila il suo quinto risultati utile consecutivo e si conferma la squadra più in forma di questo girone di ritorno. Nel ventunesimo turno del campionato di Eccellenza il club neroverde piega anche la resistenza della Paolana seconda in classifica e che veniva da ben nove risultati utili consecutivi. Succede tutto nel secondo tempo con il calcio di rigore di Lavecchia che sblocca gli equilibri mentre, alla mezz'ora, Andreano raddoppia e mette al sicuro i tre punti. Nel finale Santangelo accorcia per la Paolana ma non basta.

Le parole di mister Bracco

C'è tutta la soddisfazione di mister Saso Bracco nelle parole figlie della conferenza stampa post gara: «Sono contentissimo dei ragazzi dal momento che hanno fatto una partita sontuosa, soprattutto se consideriamo che ci trovavamo al cospetto di una squadra che era seconda in classifica non a caso. Io però ero convintissimo che avrebbero fatto una grande partita, come quella fatta a Lamezia. Come ho detto ai ragazzi prima del match, io non cambierei il mio organico con nessun altro dell'attuale Eccellenza perché questo è il più forte di tutti». E ancora: «La Paolana arrivava da nove risultati utili di fila, ma abbiamo fatto una prova rilevante dal punto di vista tecnico-tattico. Inoltre il pubblico sta rispondendo presente, noi però dobbiamo continuare a tenere la testa bassa e pedalare. I ragazzi si stanno togliendo tante soddisfazioni perché dopo la rivoluzione che c'è stata a dicembre, nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo gruppo e sui risultati, io però mi sono subito convinto che si poteva fare bene».