I due capofila stanno prendendo per mano rispettivamente la Rossanese e la capolista Praia Tortora. In seconda posizione Fioretti e Riconosciuto, a seguire Clasadonte del Soriano

Quattordici giornate del campionato di Eccellenza in archivio, a novanta minuti dal giro di boa che chiude il girone d'andata. Il massimo campionato regionale è arrivato a metà percorso, svelando le candidate ai vertici della classifica.

Oltre al collettivo, però, sono emersi anche i singoli che domenica dopo domenica hanno dato un contributo forte alle loro rispettive squadre. Nel corso di questi primi quattordici turni la redazione sportiva di LaC News24 ha stilato un podio settimanale, scegliendo i tre migliori giocatori della giornata, con il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto. Ne è maturata classifica generale che, alla fine del 2024, vede la seguente situazione.

La classifica generale

Una poltrona per due (e nel periodo natalizio è il caso di dirlo) in vetta alla classifica generale del podio dal momento che, a quota 24 punti, appaiati ci sono Giacomo Bongiorno della Rossanese e Tomi Rivadero del Praia Tortora. Un primato, seppur condiviso, sicuramente meritato dal momento che Bongiorno e tra i fari più luminosi della squadra di Aloisi, sorpresa del torneo e non a casa in zona play off. Una prima metà di stagione da estasi, invece, per l'attaccante della capolista Praia Tortora. Leader di un meccanismo oliato e che funziona, segna e si diverte ma lo fa offrendo prestazioni di alto livello. Quest'ultimo, inoltre, domenica scorsa è stato il man of the match nella vittoria della Coppa Italia Dilettanti contro il San Luca con un'autentica prodezza: mezza rovesciata a superare Martin. Quasi a suggellare il suo primato in questa classifica.

Il podio generale del podio, invece, anch'esso è condiviso (a quota 17 punti) ed è completato da Fioretti e Riconosciuto. Il primo ormai non stupisce più, confermandosi tra i fuoriclasse della regione, senza dimenticare che l'attuale capocannoniere sogna il tris di fila (mai successo a nessun cannoniere in Eccellenza finora).

A quota 17, come detto, appaiato Riconosciuto, anch'esso come Bongiorno della Rossanese, a testimonianza di come ci sia un gioco e una programmazione precisa. Riconosciuto, poi, ogni settimana che passa sta dimostrando di essere tra i top della categoria.

Leggermente più staccati, a quota 14, il trio composto da Piero Clasadonte, capitano del Soriano, e dal duo della Paolana Corno-Sposato. 11 punti per Meskar della Gioiese e Romano del Bocale. Chiudono quelli in doppia cifra, ovvero 10: Baldeh (Reggioravagnese), Curcio (Vigor Lamezia), Palermo (ISola CR), Habachi (Castrovillari), Battaglia (Reggioravagnese), Morabito (Brancaleone), Padin (Vigor Lamezia).

Ecco la classifica:

Bongiorno 24,

Rivadero 24,

Fioretti 17,

Riconosciuto 17,

Clasadonte 14,

Corno 14,

Sposato 14,

Meskar 11,

Romano 11,

Baldeh 10,

Curcio 10,

Palermo 10,

Habachi 10,

Battaglia 10,

Morabito 10,

Padin 10.