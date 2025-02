Il tecnico giallorosso dopo l’1-0 ai biancoverdi, nell’anticipo della 19esima giornata: «Il reparto offensivo? Gassama un ragazzo serio e volenteroso. In cerca della condizione Kovalonokos e Konè»

Un'Isola Capo Rizzuto insuperabile chiude la porta anche contro la Vigor Lamezia, nell'anticipo della della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. I giallorossi fanno il colpaccio e, davanti ai propri tifosi, battono la Vigor Lamezia che non perdeva da nove gar e. Quattro clean sheets nelle ultime cinque gare per i ragazzi di Gregorace che diventano nove nelle ultime undici uscite. Dopo un primo tempo alquanto equilibrato, a deciderla è Palermo che si inventa un gran gol dal limite dopo una serie di dribbling.

Le parole di Gregorace

Intervistato ai nostri microfoni, si è espresso lo stesso tecnico Saverio Gregorace: «Stiamo cercando di trovare la quadra giusta. Sapevo dell'effettiva forza della Vigor Lamezia e dell'abbondante qualità. Siamo stati bravi a reggere l'urto senza rischiare nulla e poi, nel momento più opportuno, siamo riusciti a fare gol». E ancora: «Eravamo due squadre solide, anche perché io curo molto l'aspetto difensivo capendo anche la forza della mia squadra». Qualche piccolo intoppo durante la corsa, ma nulla di irrimediabile: «Mi dispiace aver sprecato qualche punto come settimana scorsa a Brancaleone, ma gli episodi e gli acciaccati hanno fatto la differenza».

Giallorossi con un attacco praticamente nuovo e con nuovi interpreti come Kovalonokos e Gassama: «Sono con noi da otto giorni, dunque c'è ancora lavoro da fare ma si sono comportati molto bene. Gassama lo conosceva già, è un classe 2004 molto serio e volenteroso che ha voglia di fare. Non dimentichiamo poi Kovalonokos e Kone che sono ancora un po' indietro di condizione ma stanno lavorando al meglio. Ora dobbiamo trovare le distanze giuste tra i reparti poiché siamo un po' sfilacciati. Obiettivo play off? Innanzitutto abbiamo fatto tre punti importanti contro la Vigor Lamezia».