Resta tutto invariato, o quasi, in Eccellenza dopo il turno numero venti di campionato. A variare solo il bottino totale messo in cassaforte dalla Palmese, protagonista dell’ennesima vittoria nel torneo.

Contro il Sersale è una formalità: i neroverdi si impongono con il risultato di 3-1. Occasione sprecata per la Vibonese che non va oltre lo 0-0 sul campo del Gallico Catona. Sprecata perché, alla luce degli altri risultati, un successo in terra reggina, avrebbe permesso ai ragazzi di mister Di Maria di sorpassare l’Isola capo Rizzuto, fermato sul pari a Paola, e riprendersi la seconda piazza. Ma nel calcio, si sa, non contano ne i ma e ne i se, e allora non resta che preparare al meglio il prossimo appuntamento di campionato. I rossoblù di Vibo si sono rimessi subito a lavoro. All’orizzonte, c’è proprio la Paolana, la squadra blocca-corazzata per eccellenza. Oltre a fermare l’Isola nell’ultimo turno, gli azzurri hanno frenato l’ Acri, il Sersale e soprattutto la Palmese, dimostrando carattere da vendere.