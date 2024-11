Nella terza giornata di Eccellenza la Vibonese ospita il coriaceo Acri, la Palmese sfida a domicilio il Brancaleone. Potrebbe approfittarne la Paolana impegnata a Sersale

VIBO VALENTIA – Nelle ultime ore l’ok al ritorno di Luca Calzolaio al centro della difesa. Tra poche ore il ritorno al “Luigi Razza” di Vibo per la terza giornata di campionato. Tappe del recente passato e futuro della Vibonese che contro l’Acri proverà ad approfittare del supporto casalingo per riprendere la marcia sulla Palmese, stoppata domenica scorsa a Bocale. Nessun passo falso invece per i neroverdi che cercano il tris a domicilio sul campo del Brancaleone. Del duello a distanza potrebbe approfittarne la Paolana impegnata a Sersale. (ab)