Al “Luigi Razza” (alle 14:30) sarà partita vera

Diciotto punti di differenza in classifica ma, in testa, la consapevolezza che il divario in campo non sia così netto. Vibonese-Palmese è pronta ad esplodere. La partita delle partite si giocherà. E sarà gara vera, nonostante il campionato abbia praticamente già scritto il verdetto più importante. L’obiettivo primario è mantenere blindata la seconda posizione in classifica. Un passo falso contro i neroverdi potrebbe costare un nuovo controsorpasso dell’Isola Capo Rizzuto, atteso dalla non proprio proibitiva gara casalinga contro il Sambiase. Ma all’interno di Vibonese-Palmese ci sarà molto di più. Ci sarà la voglia dei rossoblù di dimostrare sul rettangolo verde di non essere inferiori ai cugini di Palmi. C’è la voglia di vendicare la sconfitta maturata nella sfida d’andata. Dalla sua, la Vibonese, avrà il pubblico. Le varie iniziative messe in campo dalla società di via Piazza d’Armi dovrebbero garantire un tifo di tutto rispetto. Fischio d’inizio domani alle ore 14:30. Arbitrerà l’incontro il signor Sanzo di Agrigento.