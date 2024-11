Diverse le iniziative intraprese dalla società per riempire il "Luigi Razza" in vista della sfida di domenica contro la Palmese

VIBO VALENTIA - Proseguono le iniziative in casa della Vibonese per rendere ancora più attraente e festoso l’evento in programma domenica contro la Palmese. La società rossoblù si è mossa in anticipo, invitando tutte le scuole calcio del comprensorio e garantendo l’ingresso gratuito ai ragazzi di Vibo e della provincia al di sotto dei 18 anni (purché muniti di documento d’identità). Da ricordare che per le donne è previsto l’ingresso gratuito.



Quindi è stata la volta di Pino Polverino, carismatico tifoso rossoblù, che ha garantito una coreografia d’altri tempi in occasione del confronto con la capolista del campionato.



Altra iniziativa in atto è quella portata avanti dai Supporters rossoblù guidati da Simone Anello. Per cercare di organizzare un tifo d’eccezione, numeroso e caloroso, sono stati allacciati dei contatti con le varie scuole di Vibo, per avere in tribuna diversi studenti e giovani vogliosi di dare una mano alla squadra rossoblù.



Si prevede, insomma, una bella giornata di sport e di festa, con i colori rossoblù in primo piano.