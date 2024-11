I rossoblù devono recuperare il terreno perso nelle ultime settimane. In difesa provato Paviglianiti. Assenti Certomà e Ferraro

La Vibonese alza i ritmi in vista del nuovo turno di campionato. Il numero diciannove del torneo, il quarto del girone di ritorno. Il futuro prossimo si chiama Castrovillari. Squadra, sulla carta abbordabile, ma non sprovvista di trappole che potrebbero rovinare un'altra domenica ai ragazzi di Gaetano Di Maria. Com'è successo domenica scorsa contro l'Acri, e come i tifosi rossoblù sperano non accada più d'ora in avanti. Il sogno di agganciare la Palmese si è squagliato come neve al sole, ma di opportunità per conquistare il salto di categoria ne sono rimaste. E allora meglio non sprecare altre chance, anche perché ora, davanti a Cosenza e compagni, non c'è solo la Palmese ma anche l'Isola Capo Rizzuto. Mister Di Maria si aspetta una risposta decisa al "Luigi Razza" e le prime indicazioni positive sono arrivate nel classico test di metà settimana. I rossoblù hanno affrontato il Catanzaro in un'amichevole a porte chiuse, permettendosi il lusso di passare anche in vantaggio contro i più quotati cugini giallorossi. Rete firmata dall'ottimo Garat ben sostenuto dai colleghi di reparto Senè ed Allegretti, gli uomini chiamati a far male al Castrovillari. In difesa provato Paviglianiti al centro, al fianco di Bertini. Non un esperimento ma una necessità, considerate le assenze sicure di Certomà e Ferraro.