I lametini pareggiano 0-0 in casa della Gioiese, gli amaranto invece fanno 1-1 contro la Paolana. Ne approfitta la capolista, che batte 3-0 il Brancaleone e si porta a +3 sul secondo posto

Dopo lo 0-0 nell’anticipo di ieri, tra Cittanova e Bocale, si sono giocate oggi pomeriggio le partite che hanno completato il dodicesimo turno del campionato di Eccellenza.

La capolista PraiaTortora non rallenta la sua corsa: la squadra di Alberto Aita batte 3-0 il Brancaleone e resta in vetta alla classifica portandosi a quota 28 punti.

Rallentano sia Reggioravagnese che Vigor Lamezia: i reggini pareggiano 1-1 contro la Paolana, mentre la formazione biancoverde fa 0-0 in casa della Gioiese. In zona play off pari senza reti anche tra Rossanese e Isola Capo Rizzuto. Continua il momento d’oro del Soriano: i vibonesi superano 3-0 l’Ardore e si piazzano al quinto posto.

Il dodicesimo turno del massimo campionato di calcio regionale fa segnare anche la prima vittoria del San Luca: i giallorossi battono 1-0 il Rende e lo scavalcano in classifica, piazzandosi così al penultimo posto.

Il prossimo turno dell’Eccellenza è in programma per il 7 e l’8 dicembre prossimi: l’anticipo del sabato sarà quello tra Reggioravagnese e Soriano, il giorno successivo il resto della tredicesima giornata.

I risultati

CIttanova-Bocale 0-0 (ieri)

PraiaTortora-Brancaleone 3-0

Gioiese-Vigor Lamezia 0-0

Reggioravagnese-Paolana 1-1

Rossanese-Isola CR 0-0

Soriano-Ardore 4-0

San Luca-Rende 1-0

Castrovillari-Palmese 3-0

La classifica

PraiaTortora 28

Vigor Lamezia 25

Reggioravagnese 24

Rossanese 23

Soriano 21

Isola CR 20

Paolana 20

Cittanova 17

Palmese 17

Castrovillari (-1) 17

Gioiese (-2) 15

Brancaleone 12

Bocale 7

Ardore 6

San Luca 4

Rende 2

Il prossimo turno

Reggioravagnese-Soriano (sabato 7 dicembre)

Bocale-San Luca

Brancaleone-Cittanova

Isola CR-Ardore

Palmese-Rossanese

Paolana-Gioiese

Rende-Castrovillari

Vigor Lamezia-Dgs Praiatortora