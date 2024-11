Ha preso il via oggi il massimo campionato di calcio regionale. Oltre alle due lametine partono bene anche Cittanova, Bocale, Palmese, Rende e Praiatortora. Ecco come sono andati i primi 90 minuti del torneo 2023/2024

Si è giocata oggi pomeriggio la prima giornata del campionato di Eccellenza. Il bilancio è di 5 vittorie casalinghe, un pareggio e due successi in trasferta. Diciannove le reti fatte.

La matricola Praiatortora si presenta con i 3 punti. La formazione di Alberto Aita supera di misura il Soriano grazie a un gol di Puoli. Con lo stesso risultato fa festa anche il Bocale: i reggini di mister Saviano battono lo Stilomonasterace con la rete di Santiago Tossi. Conquistano i 3 punti anche il Rende che vince 4-1 con la Paolana, la Vigor Lamezia che si impone per 2-1 in casa dell’Isola Capo Rizzuto e il Cittanova che supera 2-1 lo Scalea.

Un gol di Chistian Lavecchia consente alla Palmese di fare festa a Cosenza sul campo della Morrone. Sono tre invece le reti che il Sambiase di Claudio Morelli rifila al Gioiosa Jonica. Ad aprire le marcature ci pensa Crucitti, il raddoppio è di Colombatti mentre nella ripresa il tris giallorosso firmato da Monteiro.

L’unico segno ics della giornata arriva da Brancaleone. Padroni di casa in vantaggio con un eurogol in rovesciata di Giovanni Galletta, il pareggio della ReggioRavagnese a inizio ripresa con Beceiro. La seconda giornata del massimo torneo di calcio regionale è in programma per domenica 24 settembre.

I risultati della prima giornata

Bocale – Stilomonasterace 1-0

Brancaleone – ReggioRavagnese 1-1

Cittanova – Scalea 2-1

Praiatortora – Soriano 1-0

Isola Capo Rizzuto-Vigor Lamezia 1-2

Morrone – Palmese 0-1

Rende – Paolana 4-1

Sambiase – Gioiosa Ionica 3-0

La classifica

Sambiase 3

Cittanova 3

Vigor Lamezia 3

Bocale 3

Prairatortora 3

Palmese 3

Rende 2 (-1)

Brancaleone 1

Reggioravagnese 1

Isola Capo Rizzuto 0

Scalea 0

Morrone 0

Soriano 0

Stilomonasterace 0

Paolana 0

Gioiosa Jonica 0

Prossimo turno

Gioiosa Jonica-Cittanova

Palmese-Sambiase

Paolana-Brancaleone

ReggioRavegnese-Praiatortora

Scalea-Bocale

Soriano-Isola Capo Rizzuto

Stilomonasterace-Rende

Vigor Lamezia-Morrone