Il “Guido D’Ippolito” apre le porte alla Paolana in occasione della gara valevole per la ventunesima giornata di campionato. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della Reggio Ravagnese mentre gli ospiti dal 3-2 ai danni della Morrone. Quest’oggi, presente sugli spalti una delegazione del Sambiase. Mister Fanello deve fare a meno degli infortunati Catania, De Nisi e Garcia.

Primo tempo

Dopo 11 giri di lancette, il primo squillo è di marca ospite con un potente tiro di Franzino dall’estremità sinistra che però trova la pronta respinta di Columbro. Al 18’ prima occasione utile per i padroni di casa con Bernardi a tu per tu con il portiere ospite che riesce a bloccare il tiro. Al 26’ i biancoverdi guadagnano un calcio di punizione: Curcio si incarica della battuta dai 25 metri ma il tiro si infrange sulla barriera avversaria. Al 31’ è ancora Vigor Lamezia: tiro cross di De Fazio, sul rimpallo si fa trovare pronto Rodrigo che, però, colpisce il palo. Al 37’ i biancoverdi sfiorano la rete del vantaggio: tiro cross di Spanò che esce di poco sul secondo palo. Al 44’ Mascaro dalla sinistra mette al centro, tiro al volo di Spanò che trova la deviazione di Corno. Dopo 2’ di recupero, nonostante il dominio dei padroni di casa per tutta la prima frazione di gioco, si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, riparte forte la Vigor Lamezia: dopo 5’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Villella intercetta di testa ma il tiro si ferma sul secondo palo. Al 14’ Curcio è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, al suo posto Lavrendi. Al 15’ cross di Amendola per Spanò che spedisce alto. Al 23’ sforbiciata in area di Villella che trova la respinta di Corno – migliore in campo della Paolana – sul rimpallo si fa vedere Foderaro ma la porta avversaria sembra essere ancora stregata. Dopo soli 2’ incursione in area di Amendola che serve Villella che con un inserimento perfetto insacca di testa e firma la rete del vantaggio. Al 30’ Verso dalla distanza spedisce fuori. Nei 5’ di recupero, Paolana pericolosa con Amendola che con un tiro sull’incrocio dei pali spedisce di poco fuori. La partita termina tra gli applausi del pubblico di casa.

Una vittoria fondamentale per i biancoverdi che approfittano del pareggio del Sambiase sul campo del Brancaleone – nell’anticipo di ieri – e si portano a 6 distanze dalla capolista. Prossimo impegno – domenica 18 febbraio – sul campo della StiloMonasterace.

Il tabellino

Vigor Lamezia-Paolana 1-0

Vigor Lamezia: Columbro, Villella (Foderaro M. 38’st), De Fazio, Ablanedo, Mascaro, Scalon, Bernardi, (Verso 20’st, Silvagni 42’st), Curcio (Lavrendi 14’st), Foderaro G, Spanò, Amendola. A disp: Diano, Calomino, De Nisi, Caetano, Lanciano. All. Fanello

Paolana: Corno, Olivera (Bonofiglio 35’st) Turino, Mannarino (Gallo 29’st), Bertana, Barez, Angotti, Franzino (Amendola 21’st), Liguori (Politano 38’st). A disp: Falsetti, Pizzino, Semaforico, Martello, Carnevale. All. De Domenico

Arbitro: Salvatore Gallella di Catanzaro (assistenti: Alessio Codispoti, Salvatore Carvelli).