«Grazie alle imprese di Jannik Sinner che sta avvicinando molti ragazzi alla pratica del tennis e viste le tante richieste che stanno arrivando all'amministrazione comunale di Crotone sulla programmazione in merito alla impiantistica sportiva, c’è la conferma che non poteva mancare per uno sport popolare una serie di interventi, già in corso, per dotare finalmente la città di impianti comunali dedicati alla disciplina». Lo comunica l'assessore all'Impiantistica Sportiva Luca Bossi anticipando che oltre al già inaugurato il campo in cemento nel quartiere Bernabò è in fase di completamento un campo di tennis in erba sintetica nel quartiere S. Francesco.

È in corso, inoltre, l'intervento per la realizzazione di un impianto indoor, la struttura Geodetica, in materiale sintetico e un quarto impianto sorgerà nei pressi della bocciofila in via Nigro che è parte integrante di un progetto più complesso che riguarda la riqualificazione dell'intera area.

«Gli interventi per la pratica del tennis si inquadrano in una programmazione più ampia che abbraccia molteplici discipline, alcune delle quali avranno finalmente una casa comunale dove praticare sport. È il caso ad esempio della ginnastica, l'abbiamo visto di recente con il calcio a 11 e l'atletica, il basket, la pallavolo, il calcio a 5, il nuoto, la pallanuoto, la pallamano e altre ancora come ad esempio le discipline Fijlkams. Un lavoro che sta iniziando a dare i suoi frutti e soprattutto risultati tangibili. Sono queste le risposte che una comunità si aspetta di sentire», conclude l'assessore Bossi.