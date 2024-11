L’assemblea regionale è prevista per il 30 gennaio. Ancora qualche giorno è si andrà a votare per eleggere il nuovo presidente regionale dell’Aiac, l’associazione degli allenatori di calcio calabresi. Lo scorso 4 gennaio vi è stata l’elezione dei presidenti provinciali e la maggioranza degli stessi ha quindi proposto la candidatura di Mommo Mesiti a presidente regionale dell’associazione, per succedere a Raffaele Pilato.

La figura di Mesiti ha permesso così di trovare «la sintesi giusta da proporre alla guida di una associazione che intende privilegiare l’obiettivo comune e la coesione alle singole opportunità». Grazie all’esperienza maturata in qualità di allenatore professionista e consigliere nazionale Aiac per due mandati «Mesiti sarà in grado – si legge in una nota - di interpretare e valorizzare le esigenze degli allenatori calabresi anche in virtù della sua riconosciuta vicinanza alle istituzioni di Coverciano».

Questo invece il commento di Mommo Mesiti: «Ringrazio i presidenti provinciali e i tanti amici che hanno inteso affidarmi questo importante compito, allo scopo di proseguire e migliorare l’egregio lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dall’Aiac Calabria, divenuta ora una realtà dinamica e virtuosa». Ed ancora: «Mi sento onorato della designazione e accetto assicurando il mio massimo impegno quale garante di tutte le province, con spirito di servizio e nell’interesse esclusivo dei principi fondanti dell’Associazione a tutela di tutti gli allenatori calabresi».