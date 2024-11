Dopo il pesante ko di ieri in casa del Licata, e il terzultimo posto in classifica, la società del presidente Coscarella ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico. Nelle prossime ore il sostituto

Il terzultimo posto in classifica, ma in modo particolare la sconfitta per 5-1 rimediata ieri in Sicilia contro il Licata, è costata la panchina a Emilio Cavaliere. La società del presidente Fabio Coscarella ha infatti comunicato poco fa di aver esonerato il tecnico. Nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di salvare i biancorossi, quando al temine del campionato mancano 6 giornate. Il Rende dovrà comunque recuperare anche il derby contro il Castrovillari, gara della 30esima giornata in programma il prossimo 1 maggio.

Il comunicato

Il Rende calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il mister Emilio Cavaliere. All’allenatore va il ringraziamento per il lavoro svolto e un sincero in bocca al lupo per il futuro. A breve sarà comunicato il nome del sostituto.