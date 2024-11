La fiduciaria Coni, pluripremiata amazzone gioiese Carmela Pedá con il suo fedele cavallo Balkintot salgono sul secondo gradino del podio nel contesto del famoso Concorso ippico internazionale "Piazza di Siena", competizione equestre che si tiene annualmente dal 1922 a Roma in piazza di Siena, area che si trova all'interno della splendida Villa Borghese. Il concorso si svolge dal 22 al 26 maggio, è una competizione nazionale all'interno di un internazionale dove partecipano i migliori cavalieri e amazzoni a livello mondiale.

Risultato che riempie di orgoglio il comitato regionale della federazione italiana sport equestri. «Era il mio sogno, è una grande emozione per me e per tutta la scuderia Only jumping team Ioná – dichiara entusiasta Carmela Pedà -. Io e Balki ci abbiamo creduto fino in fondo oggi e ci siamo giocati tutto nella seconda fase, per riuscire nell’impresa perché era una gara contro il tempo. Un messaggio che voglio dare a tutti quelli che praticano sport e soprattutto ai giovani: mai scoraggiarsi e mirare sempre a superare l'ostacolo successivo».

Per il secondo anno consecutivo Pedá e Balkintot hanno gareggiato nel salto a ostacoli nella categoria Ambassador, e vi hanno potuto partecipare poiché rientranti tra i migliori 10 binomi italiani su 169 presenti in computer list nella categoria.

L’amazzone di Gioia Tauro è stata sostenuta dagli istruttori Pasquale Ioná e Gigia Aloi, dell' Asd Only jumping team Ioná, che quest'anno vanta la partecipazione di ben 5 binomi: Pedá e Balkintot nella categoria ambassador, Pasquale Ioná con My Cupido dei Folletti nel master talent giovani cavalli 7 anni, Andrea la Neve con Ambras nel master talent giovani cavalli 6 anni, Carlotta Migali con Tulon nel master sport silver, e Maurizio Vescio con Nico nella Coppa del Presidente.

Il collaudato binomio Pedá-Balkintot, prossimamente sarà impegnato nei campionati regionali e nelle tappe Masaf , per cercare la qualifica alle finali di Arezzo e successivamente a Fiera cavalli Verona (dove vinsero nel 2022), che raduna gli otto CSIO più prestigiosi al mondo e vede in lizza i migliori cavalieri internazionali.