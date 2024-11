Un esordio, tante emozioni, il solito seguito tutto amaranto e niente gol. La prima della nuova Reggina, la LFA Reggio Calabria finisce con uno 0-0 che, forse, non premia neanche la qualità della partita espressa dagli amaranto. A Locri contro il San Luca il risultato finale è un pari a reti bianche, nonostante un paio di buone occasione capitate a Barillà e compagni.

Trocini lancia dal primo minuto i veterani Salandria e Barillà. Gli over sono Martinez, Ingegneri, Zanchi, Mungo e Bianco mentre come under giocano tre 2005: Cham, Martiner e Coppola, oltre a Provazza. Panchina per Ricci e Rossetti.

Primo tempo

La squadra di Trocini, accolta dagli applausi di oltre mille reggini, inizia bene, mettendo sul campo tutta quella forza di volontà ed entusiasmo professata dal proprio allenatore venerdì fa in conferenza stampa.

Bianco sfiora il vantaggio dopo appena due minuti: solo la deviazione gli nega l'immediata marcatura. Il San Luca mette aggressività sul prato sintetico di Locri, ma è la LFA a giocare meglio e creare di più: Ingegneri colpisce di testa senza inquadrare la porta al minuto 11, poco dopo è Coppola a divorarsi lo 0-1.

In campo leggermente meglio gli undici in maglia di bianca, ma il primo tempo regala solo un altra chance per parte:nella Reggina è Mungo dopo gran combinazione fra Coppola e Barilla ad andare vicino alla gioia personale, nel San Luca è invece Ficara che va a un passo dal vantaggio ionico. All'intervallo è 0-0.

Secondo tempo

Molto meno accesa, invece, la partita nel secondo tempo. La squadra dello Stretto èm chiaramente, indietro di condizione e la qualità del gioco ne risente. Trocini prova a dare la scossa inserendo Perri, Ricci e Rosseti ma le chance nella ripresa latitano.

La prima arriva poco dopo l'ora di gioco: Mungo conclude da lontano, Mittica blocca. L'ingresso di Rosseti dà centimetri all'attacco della Reggio Calabria, ma a differenza del primo tempo, la costruzione di occasioni pulite è decisamente più macchinosa e meno remunerativa.

La squadra in maglia bianca fa tanto dominio territoriale ma il tiro più pericolosa arriva nel finale, con un tentativo sbilenco di Provazza, fra gli ultimi a mollare. Alla fine, al triplice fischio, il risultato si mantiene sullo 0-0: per la LFA Reggio Calabria è il punto della ripartenza, con qualche buona indicazione per il futuro ma la necessità di mettere benzina nelle gambe.

Il tabellino

SAN LUCA-NUOVA REGGINA 0-0

SAN LUCA: Mittica; Calderone, Kalombola (77' Schafer), Dampha, Murdaca (83' Ficara P.); Pipicella, Romero; Loukaris, Ficara A., Mazzone (76' Suraci); Fiammenghi (76' Marano). Panchina: Gonzales, Giampaolo, Pino, Bukva, Pissas. Allenatore: Giovanni Baratto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez; Martiner (05) (85' Parodi), Ingegneri, Zanchi, Cham (05); Barillà (57' Ricci), Salandria (78' Zucco), Mungo; Bianco (57' Perri), Coppola (05) (57' Rosseti), Provazza (03). In panchina: Fecit (05), Dervishi (03), Aquino, Ponzo (04). Allenatore: Bruno Trocini

arbitro: Aldi di Lanciano

assistenti: Cantatore-Miccoli

ammoniti: Barillà (R), Kapnidis, Fiammenghi (SL)

Foto: LFA Reggio Calabria - Lillo D'Ascola