Il tecnico giallorosso è soddisfatto nel post gara contro il Sassuolo al Ceravolo: «Sono contento della prestazione dei ragazzi, non era facile con una squadra costruita per vincere il campionato»

Catanzaro-Sassuolo è terminata 1 a 1. Un finale al cardiopalma dove Laurienté ha fallito un rigore per i neroverdi sparando alto, ma alla fine dei conti, per quanto visto sul campo, il pareggio resta il risultato più giusto. L’allenatore giallorosso Fabio Caserta nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: «sono contento della prestazione dei ragazzi, non era facile con una squadra costruita per vincere il campionato. Guardo il bicchiere pieno, venivamo da un periodo non proprio ottimo. Non abbiamo risolto i problemi, ma dobbiamo ripartire da questo risultato e da questa prestazione».

«Abbiamo sbagliato nell’occasione del rigore, dobbiamo essere bravi a non commettere questi errori - ha continuato l’allenatore giallorosso - anche perché il punto conquistato è importantissimo per il proseguo della stagione». Abbraccio finale con capitan Iemmello nel post partita: «Con Pietro ci troviamo bene dal primo giorno. Non ce le mandiamo a dire. Per me è un punto di riferimento, è lui che ci deve far capire che piazza è questa. Sappiamo che questa squadra può contare su questo pubblico che è spettacolare».

«Lavoriamo tanto durante la settimana ,questa squadra ama fare il palleggio in campo. A me piace questo ma dobbiamo riuscire a trovare la verticalità. Oggi abbiamo subito per una decina di minuti, gli unici errori li abbiamo fatti sul gol e sul rigore», ha concluso Caserta.