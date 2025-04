Estasi Vigor Lamezia perché adesso il sogno è realtà: finalmente è Serie D. La formazione lametina abbraccia il salto di categoria con due giornate d'anticipo vincendo in casa del Praiatortora in occasione della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza. Una festa incontenibile per la truppa di mister Rosario Salerno che corona un obiettivo mirato da inizio stagione. A siglare il gol più importante della stagione è Fabio de Nisi per quello che sarà lo 0-1 finale all'ombra dell'isola di Dino.

La felicità di mister Salerno

Comprensibile e alquanto coinvolgente la felicità di mister Rosario Salerno con un pensiero a tutto il mondo Vigor: «Innanzitutto voglio ringraziare tutto lo staff tecnico, dai miei collaboratori fino ai magazzinieri, e passando per la società e dal direttore sportivo Morelli. La dirigenza ci è stata sempre vicino, anche quando sembrava che le cose non girassero, ma alla fine abbiamo raggiunto questo splendido traguardo».

Il tecnico racconta la partita: «Non è stato semplice, anche perché nel secondo tempo era subentrato un po' di timore nel subire gol e dunque è salita l'ansia, anche perché di fronte c'era una buona squadra come il Praiatortora che aveva preso campo. I miei ragazzi però hanno fatto una grande prestazione e alla fine hanno portato a casa il risultato, e devo ringraziare anche loro perché mi hanno sempre seguito ed era giusto chiudere il cerchio così».



Un'attesa durata un'intera stagione ma che sembrava lunga decenni: «Vincere a Lamezia non è mai facile e questa è una grande soddisfazione perché questa squadra per storia e blasone merita categorie superiori, basti pensare che contro il Praiatortora c'erano circa mille persone e già questo la dice lunga. Ora i ragazzi possono godersi la Santa Pasqua in tranquillità».