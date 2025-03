In archivio anche la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza e, per certi versi, è stata probabilmente tra le più importanti della stagione soprattutto in virtù delle gerarchie di classifica a quattro giornate dal termine.

Tra il big match Reggioravagnese-Vigor Lamezia finito a reti bianche, il poker del Soriano alla Paolana nello scontro diretto per i play off e la vittoria salvezza del Bocale in casa del Praiatortora c'è tanto da raccontare, soprattutto in termini di protagonisti.

Stilata la top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori di giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Fantasia, imprevedibilità, classe e giocate che appartengono solo al gene argentino: Gaston Gomez è il vincitore della top 3 di questa settimana, dal momento che il funambolico attaccante del Bocale è tra i principali artefici della bella vittoria in terra tirrenica. Il ventitreenne prima va vicino al gol nel primo tempo, poi la sblocca a inizio ripresa cogliendo un suggerimento di Zago e insaccandola all'angolino alto dove non può nulla il portiere locale e, come ciliegina sulla torta, si procura il calcio di rigore successivamente trasformato da Romano.

Sette punti e seconda piazza invece per Facundo Cabrera, il pluri-polmone del Soriano. L'instancabile centrocampista corre e concede sostanza ma anche qualità, alcune volte impreziosita dalla segnatura come quella di ieri che ha consentito il completamento della rimonta sulla Paolana, ovvero il momentaneo 2-1 indirizzando così l'inerzia della partita.

A completare il podio, infine, è un volto che ha giocato il big match di ieri tra Reggioravagnese e Vigor Lamezia: Salvatore Scoppetta. L'esperto difensore tiene la leadership non solo difensiva, in una sfida che si era messa in salita a causa dell'espulsione di De Marco a fine primo tempo, ma la retroguardia regge bene anche sotto l'egida di Scoppetta.