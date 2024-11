Il 22enne atleta catanzarese, in forza alla società di atletica Cosenza K4, difenderà i colori azzurri durante la manifestazione continentale in programma a Tallin in Estonia

Il calabrese Luca Ursano vestirà la maglia azzurra della nazionale Italiana under 23 ai prossimi Campionati Europei di categoria che si disputeranno da giovedì 8 a domenica 11 luglio a Tallinn, in Estonia. Un evento di portata storica per la società di atletica Cosenza K42, dopo la conquista in quasi tre lustri d’attività di diversi titoli tricolori individuali giovanili e master, arricchisce la sua bacheca degli allori con la pregiatissima canotta azzurra italiana.

Il Settore Tecnico della Fidal ha comunicato nel pomeriggio di ieri l’elenco dei convocati (43 uomini e 39 donne), tra i quali spiccano i nomi di alcuni big che hanno già ottenuto il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo, come Andrea Dallavalle e Nadia Battocletti. Ursano insieme a Pasquale Selvarolo (Atletica Casone Noceto) e a Luca Alfieri (P.B.M. Bovisio Masciago), sarà impegnato a difendere i colori azzurri nella prova dei 10.000 metri.

Il 22enne atleta catanzarese, in forza al club di via degli stadi dal 2018, ha iniziato il suo percorso formativo nelle categorie esordienti dell’Atletica Giovanile Fiamma Gagliano, non disdegnando esperienze in altre discipline sportive (calcio, basket, nuoto). Tra i suoi maestri i Prof Pietro Mirabelli e Bruno Spina. Da Juniores si affida a Maurizio Leone che ne tira fuori il talento ereditato da papà Gigi, inanellando nel 2020 una serie di personal best di levatura nazionale, a partire dal 31:13 sui 10 km su strada di Misano Adriatico, al 8:26.56 sui 3000 metri in pista di Roma, fino al 14:43.25 sui 5000 metri di Molfetta. Nel 2021 il 29:52.02 sui 10000 metri realizzato a Milano gli apre le porte della nazionale italiana.