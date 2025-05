Non era facile riuscire a fare bene agli Europei 2025 di tuffi, ma di certo – anche in questo caso – il cosentino Giovanni Tocci non ha deluso le aspettative.

E lo ha fatto con la solita prestazione coraggiosa e resiliente, lasciando il segno decisamente insieme al suo collega Lorenzo Marsaglia. La coppia è ormai collaudata nel mondo del nuoto e lo ha dimostrato proprio nella rassegna continentale, in particolare nella sfida turca di Antalya con la coppia italiana che ha terminato col punteggio di 386.70 e un leggero rimpianto per un errore nel secondo obbligatorio.

La medaglia d’argento, di certo, non si butta via: per appena tre punti a primeggiare è stata la coppia tedesca formata da Timo Barthel e Moritz Wesemann, ma il livello di certo è stato abbastanza alto.

Tocci, trentunenne cosentino e capitano della nazionale azzurra, può essere orgoglioso di quanto fatto, questa resta comunque una medaglia importante e non così scontata alla vigilia, che segue i secondi posti a Roma 2022 e Cracovia 2023, l'argento iridato a Doha 2024 e il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società Aqa, che insieme all’Esercito ha nelle sue fila il nuotatore, rappresentata in questo caso ai microfoni dal presidente Francesco Manna: «Siamo orgogliosi di Giovanni e possiamo dire che Cosenza è sulla vetta d'Europa nel nostro settore. Tocci è un ragazzo d'altri tempi: sempre sorridente e con una buona parola per tutti i suoi compagni di squadra, per cui è un esempio costante».