Sui social è già stata ribattezzata come “la foto dell’anno”. È lo scatto dell’agenzia Afp che ritrae i giocatori della Danimarca fare da scudo al compagno di squadra Christian Eriksen, caduto a terra privo di sensi al 43’ della partita Danimarca-Finlandia. Un’immagine potente e che arriva dritta al cuore e che passerà di certo alla storia degli europei e dello sport.

Il gruppo, la squadra a protezione del compagno. Uno scudo di amicizia a difesa della dignità di un uomo che per undici lunghissimi minuti ha lottato contro la morte, ed anche con il rischio di essere sbattuto in mondo visione dalle telecamere.

Lo show si è arreso davanti al cordone danese e il mondo da oggi avrà una foto in più da guardare e dalla quale ripartire, con unione, coraggio e voglia di protezione verso gli altri.

Il coro per Eriksen

Dopo la sospensione la partita è ripresa alle 20.30 con le tifoserie che in attesa del ritorno in campo delle squadre hanno fatto partire un coro dove il nome del calciatore è stato scandito dai tifosi finlandesi, ed il cognome dai danesi. La federazione danese ha rassicurato sulle condizioni di Eriksen, che avrebbe anche parlato con i compagni invitandoli appunto a scendere in campo. La gara si è poi conclusa con la vittoria della Finlandia per 1-0.