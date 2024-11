Il neo tecnico dell’Inter ospite d’onore dell’ottava edizione del prestigioso riconoscimento ideato dal giornalista Maurizio Insardà

Da Claudio Ranieri a Marcello Lippi passando per Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti e Carlo Ancellotti. Il meglio del calcio nazionale ed internazionale continua a passare da Catanzaro. Terra che, nonostante le ultime vicissitudini, continua a profumare di serie A e a vivere quel sogno costruito dal “presidentissimo” dell’Uesse, Nicola Ceravolo. A 29 anni dalla scomparsa del mai dimenticato numero uno del club giallorosso, la città dei tre Colli farà nuovamente da cornice al premio ideato ed organizzato dal giornalista Maurizio Insardà.

Ospite d’onore, questa volta, Luciano Spalletti. Un nome tenuto segreto fino alla conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione. Dal giallorosso di Roma al giallorosso di Catanzaro per il neo tecnico dell’Inter che riceverà il prestigioso riconoscimento il prossimo 22 giugno (ore 18:30) quando al teatro Politeama si potrà rivivere il Catanzaro di Nicola Ceravolo. Una storia che scorre nelle vene di una città che, si spera, possa far dimenticare per qualche ora ai tifosi le vicende attuali legate al club giallorosso.



Alessio Bompasso