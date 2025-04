Il difensore sigla il gol più importante della stagione biancoverde. Ancora in gol Giacomo Bongiorno, blindando il secondo posto della Rossanese. Ecco i migliori tre della 28esima giornata

La ventottesima giornata del campionato di Eccellenza è stata quella che ha regalato l'aritmetica promozione in Serie D alla Vigor Lamezia dopo la vittoria sul campo del Praiatortora, ma è stata anche quella che ha messo ancora più confusione per quel che riguarda la griglia play off e che, a 180 minuti dalla fine, l'unica (quasi) sicura di giocarli è la Rossanese. Ancora una volta un week end dilettantistico intenso e che ha dato ai posteri i classici nomi da copertina.

Ecco stilata la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori di giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Nel pomeriggio domenicale tutto intriso di biancoverde, in vetta alla top 3 non poteva che esserci l'autore del gol più importante della stagione vigorina: quello che ha sancito l'ingresso in Serie D. E a tal proposito allora è Fabio De Nisi il calciatore che ha regalato la matematica del primo posto, segnando il gol vittoria allo stadio Mario Tedesco, casa del Praaiatortora, e liberando la festa di una folta tifoseria accorsa in riva all'isola di Dino.

Al secondo posto ci va Kone che regala la vittoria all'Isola Capo Rizzuto nell'ingarbugliata trasferta in casa dell'Ardore. Ed è un gol fondamentale nella lotta ai play off perché non solo consente alla squadra di Gregorace di salire al terzo posto, ma anche di poter guardare allo scontro diretto contro il Soriano.

A completare la top 3 è un volto noto di questa graduatoria, ovvero Giacomo Bongiorno. L'attaccante va ancora in gol con la sua Rossanese nella sfida interna contro la Palmese nel 2-2 finale, ma che permette ai rossoblù di fare un passo in avanti verso l'ormai quasi certo play off.