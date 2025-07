Per Fabio Lupo come nuovo ds del Cosenza siamo alle battute finali. Dopo una giornata di colloqui, Eugenio Guarascio pare aver scelto il nuovo direttore sportivo dei rossoblù. Si tratta proprio dell’ex uomo mercato di Palermo e Venezia, che ieri è stato incontrato dal proprietario di Ecologia Oggi negli uffici di Lamezia. Sessant’anni, importante esperienza in Serie B, è il profilo che più di tutti ha convinto il patron di via degli Stadi al termine di una serie di casting durati, come di consueto, un’infinità. L’ufficialità dovrebbe arrivare a ore, a meno (ovviamente) di possibili, clamorosi colpi di scena. Che non sarebbero nuovi nella storia recente del Cosenza Calcio.

Come avevamo anticipato ieri in serata, decisive sono state proprio le ultime ventiquattr’ore. Dopo il solito, fuori tempo casting di Guarascio, i profili di Delli Carri e Capozucca si sono eclissati e quello di Fabio Lupo è diventato il nome più importante per il Cosenza Calcio. Si tratta di un profilo di comprovata esperienza e che nella propria carriera ha scoperto allenatori di primo piano come Alessio Dionisi. Fu proprio il nuovo ds rossoblù, infatti, a portare il tecnico in B a Venezia dopo un’annata straordinaria in quel di Imola. Adesso a Fabio Lupo il compito di ricostruire il Cosenza Calcio. Compito non semplice, visto che fra tre giorni ci sarà il raduno per il ritiro di Lorica. E i tempi stringono.