«Il presidente Fabio Coscarella ha affidato il progetto tecnico del Rende per la stagione 2021/2022 a Fabrizio Maglia». Sono parole di una breve nota con cui i biancorossi danno il via ad una ripartenza significativa. L’ultima stagione ha visto il club stazionare sempre nelle sabbie mobili della classifica, salvo poi trovare il giusto slancio per la salvezza. Nel prossimo campionato di Serie D le intenzioni sono differenti e proprio per questa motivazione è stato individuato un operatore di mercato dal pedigree importante.

Maglia nuovo ds del Rende

«Il direttore sportivo - continua il comunicato - riparte con entusiasmo dal Rende per riannodare i fili con un importante passato sportivo». I suoi trascorsi alla Vigor Lamezia, al Cosenza e al Francavilla Fontana sono stati tra le sue esperienze più significative. In particolare, quando era a capo dell’area tecnica biancoverde, riuscì a dare lustro e visibilità all’intera area urbana lametina. In tandem con il tecnico Costantino, scalò le classifiche presentandosi fino al girone unico di Lega Pro. Scherzo del destino, uno dei derby della prossima stagione sarà proprio contro il neonato Lamezia Terme, nato dalla fusione di Vigor e Sambiase. « Al direttore – chiude la nota del patron Coscarella - il più caro benvenuto da tutta la famiglia Rende».