Un addio importante per gli amaranto. Il calciatore ha firmato con il Club Guaranì, che ha annunciato la chiusura dell'affare con un tweet

Federico Santander lascia la Reggina. L’attaccante tornerà in patria, firmando col Club Guaranì. Un addio importante – che dovrebbe consumarsi con la formula del prestito – che sgrava le casse amaranto di un ingaggio molto pesante e apre delle prospettive interessanti per il Direttore Taibi di rinforzare la formazione di Inzaghi in questi giorni finali di calciomercato.

I paraguaiani hanno già annunciato la chiusura dell’affare con un tweet.