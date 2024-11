Chissà a chi toccherà. Da una parte Antonio Fuoco, dall’altra Arthur Leclerc. Il giovane monegasco, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, sembra aver guadagnato posizioni per affiancare il fratellino alla guida della Ferrari nelle libere di Abu Dhabi. Un posto che sembrava indirizzato verso Antonio Fuoco, che però rischia di restare con un pugno di mosche in mano.

Ferrari, Fuoco-Leclerc per le libere

Sembra così svanire il sogno di Antonio Fuoco. Il pilota calabrese, vincitore con la Ferrari della 24ore di LeMans, rischia di restare fuori dall'abitacolo. Al suo posto ci sarebbe Arthur Leclerc, classe 2000, fratello del titolare del sellino numero 16, Charles, "Il predestinato", che dall'anno prossimo sarà affiancato da Lewis Hamilton. Un tentativo di dare l'assalto ai due Mondiali, Piloti e Costruttori, che mancano a Maranello rispettivamente dal 2007 e dal 2008. Ora, però, c'è da pensare alle ultime gare. E, se fino a pochi giorni fa per Antonio Fuoco sembravano essersi aperte le porte del Paradiso, ora paiono richiudersi.

Il futuro immediato coi due Leclerc?

Detto di Hamilton, dunque, la scelta della Ferrari è Leclerc o Fuoco per le libere di Abu Dhabi. Se fino a qualche giorno fa la bilancia pendeva pesantemente dalla parte del cosentino, adesso il fratello d'arte pare abbia guadagnato quasi tutti i punti. Un peccato per il cariatese, che avrebbe così coronato il sogno della propria vita. Da Maranello, comunque, le bocche sono cucitissime. Per scoprire chi guiderà la Rossa più desiderata d'Italia bisognerà aspettare le prove libere in programma ad Abu Dhabi.