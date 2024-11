Successo straordinario per la Ferrari 499P nella 24 Ore di Le Mans. A tagliare il traguardo per primi in una delle più iconiche corse endurance la rossa di Maranello numero 50 pilotata dal calabrese Antonio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen. Festa grande anche in Calabria per una vittoria prestigiosa griffata dal pilota nato a Cariati sullo Jonio cosentino.

Sul traguardo del circuito francese il team formato da Fuoco-Molina-Nielsen ha preceduto la Toyota numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries e l'altra Ferrari 499P numero 51 di Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

Le rosse di Maranello bissano il successo della passata edizione chiudendo con due vetture sul podio per la gioia del popolo ferrarista. Dietro le Ferrari e la Toyota sono giunti la Porsche, al quinto posto un'altra Toyota. Centottantasei i piloti scesi in gara con i marchi più importanti del motorsport mondiale che dopo una giornata di corsa ha decretato un nuovo successo per le Rosse di Maranello.