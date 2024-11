Ventidue vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Numeri da record per il San Luca che, per la prima volta in 58 anni di storia, oggi è matematicamente approdato nel torneo di Eccellenza con cinque giornate di anticipo. La squadra del presidente Francesco Giampaolo non ha fallito il match-point interno contro il Filogaso, davanti a una cornice di pubblico entusiasta composta da famiglie, donne e bambini che, per un pomeriggio, hanno potuto gioire tutti insieme per un traguardo che, quantomeno sportivamente, riabilita il paese caro a Corrado Alvaro. «Una stagione piena di sforzi e sacrifici – si legge in una nota della società - compiuti da parte di tutti a cominciare dalla nostra squadra, dai nostri tifosi passando per lo staff e tutta la dirigenza. Una gara simbolo che sarà raccontata da padre in figlio, in attesa di scrivere traguardi più grandi e prestigiosi». Nella serata di ieri sono giunti attraverso i canali social anche i video-auguri di Andrea Pirlo.