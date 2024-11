La Gioiese fa suo anche il derby di ritorno di Coppa Italia dilettanti battendo in trasferta la Palmese 2-3 e conquista il passaggio ai quarti di finale.

Clima infuocato e circa mille spettatori sugli spalti del “Lopresti” di Palmi. Ne è scaturita una gara maschia, ma senza particolari scorrettezze. Le tifoserie, intonando cori e scambiandosi reciproci sfottò, hanno colorato con tinte goliardiche l'atteso match.

Si partiva dal risultato di 2-0 per la Gioiese maturato nella partita di andata.

La gara

Partono forte i neroverdi di mister Zito, mentre i viola sembra accusino un po' di tensione. Il buon approccio è premiato al 9', quando Militano è il più lesto in area a ribadire in rete una palla vagante e porta sull’1-0 i padroni di casa.

Ma è un vantaggio illusorio. Gli ospiti si riprendono dalla batosta iniziale e piazzano un uno-due micidiale. Al 21' Infusino, lanciato in profondità, si accentra sul sinistro e trafigge sul proprio palo, all'angolino basso Marino. Al 24' Barbera, sugli sviluppi di un calcio piazzato, lasciato tutto solo in aria, insacca di testa.

I neroverdi vengono tramortiti dallo svantaggio, ma sospinti dal pubblico, al 30' hanno una ghiotta occasione per pareggiare. Su un lungo traversone, Napolitano apparecchia di testa all'altezza dell'area piccola una sfera da spingere in rete, ma Briganti, da due passi, sparacchia alto. Nei minuti di recupero del primo tempo, la Palmese, sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo, subisce il terzo gol con l’incornata di Ferrè.

Secondo tempo

Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-3. A questo punto per passare il turno alla Palmese servirebbe un'impresa. Al 52' nella seconda frazione, dopo una manovra avvolgente ben congegnata, Napolitano accorcia e porta i suoi sul 2-3, depositando in rete una corta respinta di Smith. Ma le speranze della rimonta neroverde vengono demolite al 60' dall'espulsione per gioco pericoloso del terzino Andreano. Dopodiché, i padroni di casa, tenteranno di pareggiare, facendo entrare anche un mezzo acciaccato Romero, ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio.

Una vittoria conquistata con determinazione, che dà morale al gruppo guidato da Dal Torrione, dopo la sconfitta di domenica maturata in casa in campionato contro il Castrovillari.

La Palmese del patron Francesco Sergi si lecca le ferite e dà appuntamento ai viola il 3 novembre, quando le due squadre si rincontreranno per l'ottava giornata del torneo di Eccellenza.

Interviste post gara

«Contentissimo per la prestazione, i ragazzi ci hanno messo il cuore – ha dichiarato il presidente della Gioiese Filippo Martino -. L’organico verrà ampliato con altri profili che verranno a rinforzarci».

Giustamente amareggiato il patron neroverde Francesco Sergi: «La Gioiese ha vinto con merito. Non cerchiamo alibi. Mi aspetto qualcosa in più dalla squadra. Si sono giocati tutti i jolly. Non ce ne sono più, poi interverrò io. Mi auguro che già da domenica vedremo una Palmese diversa».