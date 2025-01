Il primo trofeo per le squadre calabresi di futsal premia in campo femminile la compagine silana mentre nel raggruppamento maschile il team che ha ospitato in casa l'evento. Un weekend di grande sport al Pala Giordanelli, che fa ben sperare per la crescita dell'intero movimento.

Iniziare il nuovo anno vincendo un trofeo è il massimo della vita , la gioia dei tifosi del resto è stata ampiamente appagata. L'edizione 2025 delle Final Four non ha deluso le attese, premiando la maggior tenacia della Sangiovannese – che ha battuto nella finalissima il Palmi – e dei padroni di casa della Duelle Cetraro, in campo maschile ha superato sabato in semifinale il Città di Fiore e ieri pomeriggio nella finalissima l'Icierre Lamezia.

È la vittoria del senso dell'appartenenza al territorio, della tenacia ma anche della maggior tecnica, in campo femminile, per la Sangiovannese, che ha superato per 5-2 il Palmi vincendo la Coppa in una gara dalla buona carica agonistica ma sostanzialmente corretta. L'applauso del pubblico a fine gara per vincitori e vinti è l'ennesima conferma di come – probabilmente – bisognerebbe investire maggiormente sul futsal in rosa, un settore forse non ancora così in voga nella sportiva calabrese. La vittoria della Sangiovannese rispecchia un po' quanto è stilizzato sulla maglietta di gioco: il drago a sette teste, di certo una figura iconica che rappresenta al meglio la tenacia della squadra allenata da Giuseppe Audia.

Chiaramente, musica un tantino diversa per il discorso al maschile. La Final Four era iniziata sabato, registrando i successi di Duelle Cetraro e Icierre Lamezia rispettivamente sulla Città di Fiore e la Gallinese (ai supplementari). La finalissima di ieri, giocata sul tardi pomeriggio, ha confermato come ci sia una differenza di qualità tra le due squadre, se guardiamo sul piano tecnico, mentre l'abnegazione in campo è stata lodevole per tutti i calcettisti visti in campo. Ha vinto la squadra che ha meritato di più, la Duelle Cetraro ha conquistato il trofeo davanti al pubblico di casa per 3-0, continuando così questa stagione magica. Il restyling del Pala Giordanelli, il primato in campionato e la vittoria della Coppa confermano, ancora di più, i propositi dei cetraresi in vista del 2025, ovvero di conquistare la promozione in Serie B al termine della stagione. Per il momento, però, è tempo ancora di fare festa.

I tabellini:

SANGIOVANNESE-ARCUDACE PALMI 5-2 (pt 3-1)

Sangiovannese: Dragan, Aiello, Talarico, Scardamaglia, Perrucci, Lombardo, Cali, Sills, Carida, Belcastro. Tutto. Sig. Audia

Arcudace Palmi: Martino, Lazzaro, Cambareri, Spanò, Sandru, Ciano, Macrì, Dominici, Romola, Triulcio, Criniti, Parentela. Tutto. Sig. Zema

Arbitri: Sig.ra Martire Laura (sez. Cosenza) – Sig.ra Zubba Giovanna (sez. Lamezia Terme)

Terzo ufficiale di gara: Sig. Fiumara Paolo Gianfranco (sez. Crotone)

Cronometrista: Sig. Sapia Domenico (sez. Rossano)

Marcatrici: pt 12'29” Sills (S), 11'32” Macrì (AP), 4'09”, 3'59” Dragan (S); st 17'23” Talarico (S), 14'36” Dominici (AP), 2'58” Dragan (S) - AMMONITE: Cali (S)

ICIERRE LAMEZIA-DUELLE FUTSAL CETRARO 0-3 (pt 0-1)

Icierre Lamezia: Martino, Montesanti, Stranges, Fiorentino, Calindro, Verso, Di Bella, Giampà, Villella, Schirripa, Muraca, Bentornato. Tutto. Sig. Pellegrino (squalificato)

Duelle Futsal Cetraro: De Brasi, Malara, Bisignano, Bonocore, Ramundo, Riconosciuto, Dalla Valle, Fiore, Perri, Mendes Ribeiro, Rovito, Argirò. Tutto. Sig. Cipolla

Arbitri: Sig. Benedetto Luigi (sez. Crotone) – Sig. Massaria Domenico (sez. Vibo Valentia)

Terzo ufficiale di gara: Sig. Sapia Domenico (sez. Rossano)

Cronometrista: Sig. Fiumara Paolo Gianfranco (sez. Crotone)

Marcatori: pt 16'19” Dalla Valle (DFC); st 3'28” Fiore (DFC), 2'20” Riconosciuto (DFC)

Ammoniti: Ramundo (DFC), Mendes Ribeiro (DFC), Montesanti (IL), Villella (IL), Giampà (IL)