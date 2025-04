Una doppia partecipazione che ha rappresentato non solo un’occasione di confronto con realtà di alto livello, ma anche un importante banco di prova per una società nata appena otto mesi fa

Un'esperienza da incorniciare per la Scuola Calcio Fisiotonik SC, che si è messa in bella mostra nei tornei “Catanzaro Top Cup” e “Calabria Cup” rispettivamente con le categorie Under 15 e Primi Calci (annate 2016/2017).

Una doppia partecipazione che ha rappresentato non solo un’occasione di confronto con realtà di alto livello, ma anche un importante banco di prova per una società giovane, nata appena otto mesi fa a San Lucido, nel Cosentino.

Gli Under 15 guidati da mister Mario La Canna hanno ben figurato al cospetto di squadre professionistiche e scuole calcio affermate, dimostrando organizzazione e idee di gioco chiare. Alcuni elementi si sono distinti per qualità tecniche e personalità, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Non da meno i Primi Calci, protagonisti di un percorso entusiasmante alla “Calabria Cup”, dove si sono confrontati e spesso imposti su realtà storiche del calcio giovanile come Crotone, Segato, Fasano, Città di Cariati, Invictus e Morrone.

Il presidente Gabriele Novello, insieme al direttore tecnico Michele Di Piedi e all’intero staff, può guardare con soddisfazione al lavoro svolto: «Il percorso è tracciato, e l’obiettivo sempre molto chiaro: divertirsi praticando lo sport più bello del mondo.», si legge in una nota.