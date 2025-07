Il gruppo di ragazzi, attraverso vari test, sta sudando e si sta mettendo in evidenza per trovare una collocazione in questo mercato

Il calcio non va mai in vacanza, neanche nella stagione estiva quando i campionati si congedano e danno appuntamento a settembre. A tal proposito tante sono le iniziative per avere una panoramica sempre più completa di scouting e, in questo caso, da menzionare quella di Focus Sport, associazione impegnata nella promozione di giovani calciatori fondata da Santiago Acebal il quale ha deciso di coinvolgere nel suo progetto il direttore sportivo Angelo Siciliano. In altre parole, ciò riguarda un gruppo selezionato di ragazzi sudamericani che in questi giorni, e fino al prossimo 30 luglio, si stanno mettendo in evidenza in giro per gli stadi calabresi, inizialmente allo stadio “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore, davanti a tecnici e società dilettantistiche.

Le parole di Siciliano

Focus Sport, così si chiama l'organizzazione, attraverso il titolare Santiago Acebal, ha anche siglato a Camigliatello Silano una collaborazione con Angelo Siciliano, direttore sportivo calabrese con esperienza nel calcio dilettantistico già attivo in società come Acri, Rossanese e Corigliano. In altre parole, attraverso Focus Sport potrà collaborare con diverse realtà calcistiche sia per visionare fino al prossimo 30 luglio i vari atleti coinvolti.

Proprio Siciliano spiega nel dettaglio in cosa consiste ciò: «Domenica scorsa abbiamo siglato l'accordo con Santiago Acebal per la realizzazione di questa iniziativa di ragazzi stranieri, prevalentemente sudamericani, che si stanno allenando in questi giorni a San Giovanni in Fiore e che si misureranno in campo attraverso varie amichevoli, cercando così di trovare anche una sistemazione in vista della prossima stagione.

Giovedì scorso si è disputata un'amichevole a Sersale dove ci sono stati ottimi spunti e indicazioni. Test altrettanto importante, però, sarà quello di domani a Taverna, alle ore 18:30, contro l'Academy Montalto. E ancora: «Si tratta di circa venti ragazzi che vanno dal portiere all'attaccante e che, mettendosi in mostra, danno la possibilità a diverse società e osservatori di carpire eventuali occasioni per rinforzare le rispettive rose». Lo staff tecnico del campus, oltre a Siciliano e Acebal, comprende Giovanni Orlando, Marco Lammirato, il preparatore dei portieri Matteo Grasso, il fisioterapista Humberto Guerrero.