Tredici mondiali: sei titoli costruttori e sette piloti con Sebastian Vettel e Max Verstappen. La storia tra Adrian Newey e la Red Bull potrebbe terminare alla fine di questa stagione, molto probabilmente con la vittoria del titolo costruttori e del titolo piloti con l'Olandese Volante Verstappen.

A decretare il possibile addio anticipato del progettista della monoposto più veloce della Formula 1 ormai da diverse stagioni, secondo i rumors della stampa inglese e tedesca lo scandalo che ha coinvolto il team principal Chris Horner. Il contratto tra il progettista inglese e scuderia anglo-austriaca scade nel 2025, con le strade che potrebbero separarsi già alla fine di questa stagione, con Newey che di colpo diventerebbe il prossimo obiettivo di molte scuderie, con la Ferrari e i suoi tifosi pronti a sognare il binomio con Lewis Hamilton.

Il 65enne progettista inglese sarebbe turbato - come riportato da AutoMotorSport e BBC - dalla situazione creatasi all'interno della scuderia dopo le accuse di molestie sessuali verso una dipendente a Horner, assolto dalla squadra dopo una indagine interna - avrebbe maturato la decisione di interrompere il proprio rapporto con Red Bull.

Newey sogno Ferrari

«Il progettista più bravo della storia della Formula uno», in tanti definiscono così chi ha vinto in tutto venticinque mondiali (tredici titoli piloti e dodici costruttori). Agli ultimi tredici conquistati con la Red Bull vanno aggiunti quelli ottenuti in precedenza con la Williams (nove) e con la McLaren (tre). Da mesi è accostato a molte scuderie di Formula 1, fra cui Aston Martin, Mercedes e ovviamente Ferrari. «Ora sto bene in Red Bull, ma in futuro...», aveva detto in un'intervista qualche settimana fa. Ma il futuro è adesso e c'è chi lo sogna a disegnare la Rossa del 2025. Nella stessa stagione dell'arrivo di Lewis Hamilton al volante della monoposto di Maranello.