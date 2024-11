Nel comune del Pollino la giornata è stata l’occasione giusta anche per valutare gli atleti del domani, impegnati in una gara con carabina ad aria compressa

L’aria di provincia fa bene allo sport, soprattutto nelle comunità dove anche una singola gara può rappresentare un elemento di convivialità. Lo sanno bene a Francavilla Marittima, paese del Pollino che ha registrato con curiosità e interesse l’inaugurazione del centro polisportivo Lamira. La struttura di Pietro Laino vuole essere così un punto di riferimento per gli appassionati e per un movimento sportivo che coinvolge i tiratori sempre più in ascesa.

Il Lamira, entrato ufficialmente nel circuito Csen settore Karman, è stato valutato positivamente anche dal coordinatore nazionale di questo settore, Guido Valenzano, che ha augurato stagioni ricche di successi, basandosi soprattutto sulla crescente voglia di fare dei giovani del territorio.

Del resto, il ricambio generazionale porta a rinnovare gli sport e anche nella gara Field Target di carabina ad aria compressa ci sono stati ottimi spunti per il futuro. Una cinquantina sono stati i partecipanti provenienti alla manifestazione arrivati, oltre che da varie zone della Calabria, anche da Puglia e Basilicata, per una manifestazione che ha assunto una valenza interregionale nel promuovere i tiratori meridionali..

Tiro su tiro, le tre categorie in ballo, che valevano per il ranking nazionale, hanno appassionato i presenti, registrando così la vittoria nella categoria Master a Mattia Drammissino (con il punteggio di 35 su 40) seguito da Tonino Franzese e Luigi Ruggiero. Non è stata la sola batteria in gara: nella categoria PCP la vittoria è andata a Massimo Salerno (33 sagome) che è salito sul gradino più alto del podio rispetto ad Antonio Moretti e Fiorella De Luca. La sana gioventù si è espressa anche nell'Under 18, che ha messo in risalto il primo posto per Andrea Iacobini, che ha scalzato sul podio nella sua categoria Gabriele Drammissino e Giuseppe Nicoletti.