Novità inaspettata in casa Cosenza. A quanto trapela infatti, Beppe Ursino, direttore generale dei Lupi, ha presentato le dimissioni. Una notizia arrivata all’improvviso, proprio mentre la squadra si sta preparando per il derby di Santo Stefano con il Catanzaro.

Una sola uscita ufficiale

Quello tra il Cosenza e l’esperto dirigente è stato un rapporto fugace. Una sola uscita ufficiale, quella di inizio anno insieme al direttore sportivo Gennaro Delvecchio. Poi l’ex dirigente di Crotone non ha più parlato alla stampa, pur non facendo mai mancare la sua presenza nelle partite in casa della squadra. Ora a quanto pare il rapporto si è chiuso in anticipo, visto il contratto in essere firmato per un solo anno. Sui motivi se ne saprà certamente di più nei prossimi giorni.