La partita inizialmente era stata programmata per il 26 aprile ma in quella data si terranno le esequie del Pontefice. Il Cosenza disputerà invece il suo match il 25

Si giocherà domenica prossima 27 aprile la sfida tra Catanzaro-Palermo, gara valida per la 35esima giornata di Campionato di Serie B. La partita inizialmente in programma per sabato alle ore 17:15 è stata posticipata al giorno successivo perché nella stessa giornata si svolgerà il funerale di Papa Francesco.

L’opzione era di anticipare la sfida del Ceravolo al 25 aprile in contemporanea con le altre sfide della 35esima giornata di Serie B. Poco fa la decisione di spostare il match a domenica. L’altra calabrese, il Cosenza giocherà invece regolarmente venerdì 25 aprile in casa della Salernitana.