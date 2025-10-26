I reggini pagano le assenze e l’infortunio di Cividini e rimediano la sconfitta nella quinta giornata di campionato. Venerdì al Palattinà arriva l’Itria

La Cadi Antincendi Futura interrompe la propria striscia positiva e cade pesantemente in casa dell’Academy Pescara nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Élite. Finisce 8-2 per gli abruzzesi, che raggiungono in classifica i reggini, frenati da diverse assenze e da un infortunio che pesa come un macigno: quello del capitano Cividini, costretto a lasciare il campo nei primi minuti.

Eppure, la partita era iniziata nel migliore dei modi per la formazione allenata dal duo Honorio-Martino. Dopo appena dodici secondi, Andrea Falcone trovava il gol del vantaggio con una splendida conclusione di sinistro su assist proprio di Cividini. L’illusione, però, durava poco: il Pescara cresceva minuto dopo minuto e trovava il pari con Baiocchi, per poi ribaltare il risultato grazie a Coco Smith e Dall’Onder, abili a sfruttare due rimpalli favorevoli.

Il primo tempo si chiudeva con il 4-1 firmato da Rodriguez, dopo un tentativo di powerplay non andato a buon fine per la Futura. Nella ripresa, il copione non cambiava: Coco serviva l’assist per il 5-1 di Rodriguez, ma l’esordiente brasiliano Kadu (classe 2003, ex Giorgione) accorciava le distanze con un bel gol dopo quattro minuti.

La Futura provava a reagire con orgoglio, colpendo anche due legni con Pedro Mendes, ma la formazione di casa si mostrava più concreta. Scarinci, Fetta e ancora Scarinci chiudevano definitivamente i conti, fissando l’8-2 finale. Per la Cadi Antincendi Futura una sconfitta pesante ma utile a ritrovare concentrazione e forze, in attesa di recuperare elementi chiave come Pizetta e Minnella. Prossimo appuntamento venerdì sera, alle 19.30, al Palattinà di Lamezia contro l’Itria, per tentare subito il riscatto.